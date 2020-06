Feuerwehr fischt Reh aus dem Wasser

Einen nicht alltäglichen Einsatz mit Bravour gemeistert hat die Feuerwehr in Abbiategrasso bei Mailand. Am Donnerstagnachmittag war das Reh aus einem Gehege entwischt und in einen Bewässerungskanal gestürzt. Mit einem großen Netz wurde das Tier aus den Fluten gerettet und anschließend ins Gehege zurückgebracht.