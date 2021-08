Feuerwehr rettet Wanderer mit Drehleiter aus Bergnot

Ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr in der süditalienischen Region Basilikata. In Maratea hatten sich 2 Wanderer an der felsigen Küste verstiegen und kamen nicht mehr vor und zurück. Die Feuerwehr rückte kurzerhand mit der großen Drehleiter aus und rettete die Urlauber aus ihrer misslichen Lage.