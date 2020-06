Feuerwehr und Heli üben am Steinbruch nahe Leifers den Ernstfall

Eine aufwendige Übung der Freiwilligen Feuerwehren von Leifers und St. Jakob, die am vergangenen Wochenende aufgrund eines technischen Defekts am Hubschrauber verschoben werden musste, wurde nun am heutigen Samstag am Steinbruch nachgeholt. Beginn der Übung war gegen 9.30 Uhr, um 14 Uhr war alles wie geplant über die Bühne gegangen.