FFF-South Tyrol meldet sich mit Flashmob zurück

Zum ersten Mal seit dem Lockdown kehrte FFF South Tyrol am Dienstag mit einer Protestaktion zurück in die Öffentlichkeit. Wegen der aktuellen Coronabestimmungen konnten die Protestierenden nicht selbst vor dem Landtag zusammenkommen. Wie Klimaprotest in Zukunft unter Coronaauflagen aussehen soll, wissen auch die FFF-Aktivisten noch nicht genau. Weitere Aktionen sind aber auf jeden Fall geplant, denn die Klimakrise pausiert auch nicht in Zeiten von Corona.