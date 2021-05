Filmreif: Überfall auf Geldtransporter geht schief

Mitte April wollten Gangster in Südafrika einen Geldtransporter überfallen. Der gepanzerte Wagen wurde in voller Fahrt beschossen. Doch der Fahrer blieb extrem cool, drückte aufs Gaspedal und brauste davon. Am Ende rammte er das Auto der Täter. Wie in einem Actionfilm aus Hollywood.