Finanzpolizei beschlagnahmt 2 Wohnungen in Meran und Lana

Die Finanzpolizei Bozen hat auf Anordnung des Landesgerichts Trient 2 Wohnungen in Meran und Lana beschlagnahmt. Der Eigentümer der Immobilien, ein 42-jähriger Bauunternehmer aus Sizilien der in Meran wohnhaft ist, war in der Vergangenheit bereits wegen steuerlicher Vergehen von der Finanzpolizei festgenommen worden.