Finanzpolizei beschlagnahmt Brücke

Zugegeben, diese Meldung klingt im 1. Moment kurios. Doch dahinter steckt eine ernste Angelegenheit. Die Finanzpolizei von Reggio Calabria hat in der Stadt Melito di Porto Salvo aus Gründen der öffentlichen Sicherheit eine Brücke beschlagnahmt. Offenbar waren die notwendigen Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten nicht durchgeführt worden, es besteht Einsturzgefahr. Seit der Tragödie der Morandi-Brücke in Genua am 14. August 2018 mit 43 Toten sind die Behörden in Italien wachsam.