Fischen extrem: Wasserspeicher öffnet Schleusen

In der chinesischen Stadt Quingdao wird in den nächsten 10 Tagen wohl Fisch am Speiseplan stehen: Der örtliche Wasserspeicher öffnete die Schleusen – unzählige Fische wurden in den Bach gespült. Viele Anwohner stellten sich mit Netzen in die Fluten und machten fette Beute. Der größte Fisch soll satte 20 Kilo auf die Waage gebracht haben.