Fischer befreien Meeresschildkröte aus Krabbenfalle

Vor der Küste von Hernando Beach in Florida waren 3 Freunde beim Fischen, als sie im Meer etwas merkwürdiges entdeckten. Eine Schildkröte näherte sich dem Boot, als wolle sie Hilfe suchen. In der Tat, das Tier hatte sich in einer Krabbenfalle verfangen.