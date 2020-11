Flammeninferno in der Toskana: Tank-Lkw brennt lichterloh

Im Großeinsatz gestanden sind am Freitag kurz nach Sonnenaufgang die Feuerwehren in der Toskana. Auf der Schnellstraße Florenz-Pisa-Livorno ist ein mit flüssigem Brennstoff beladener Sattelschlepper in Brand geraten. Die Flammen waren weitum sichtbar. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten musste auch die nahe Eisenbahnlinie gesperrt werden.