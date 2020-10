Flashmob der Lehrpersonen am Silvius-Magnago-Platz

Mit der Überreichung der „Petition Lehrerwunderland Südtirol“ hat die LehrerInnen-Initative am Freitag die Südtiroler Landesregierung an ihre Zuständigkeiten beim Lehrpersonal und in der Bildungspolitik erinnert. Mit einem Flashmob am Silvius-Magnago-Platz protestierten die Lehrer gegen den Sparbetrieb im Bildungswesen.