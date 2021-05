Flatscherhof in Marling: Lauern auf den Bären

2 Nächte in Folge war ein Bär am Flatscherhof oberhalb von Marling zu Besuch: In der Nacht auf Montag riss der Bär mehrere Ziegen und Schafe, in der Nacht auf Dienstag streifte er über die Felder und durchsuchte den Hausmüll. Die Förster wollten nun in der Nacht auf Mittwoch den Bären in die Falle locken, doch das Großraubtier tauchte nicht auf. Der Bär soll mit einer Bärenfalle eingefangen werden.