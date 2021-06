Fledermaus an Bord: Air India-Flugzeug wird zum Batmobil

Notlandung des Air India-Fluges von Delhi nach Newak (USA). Kurz nach dem Start flatterte eine Fledermaus durch die Kabine, Passagiere filmten den „blinden Passagier“. Der Kapitän drehte um und entschied sich für eine Notlandung in Delhi. Kammerjäger räucherten das Flugzeug aus, der Kadaver der Fledermaus wurde in der Business-Class gefunden. Die unverletzten Passagiere wechselten in ein anderes Flugzeug.