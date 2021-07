Fliegende Fische: Flugzeug wirft tausende Fische in See

In Utah, einem Bundesstaat der USA, werfen Flugzeuge regelmäßig Jungfische, sogenannte Setzlinge, in die Seen, um dort den Fischbestand aufzustocken. Das Verfahren wird seit den 1950ern angewandt und hat bereits mehr als 200 Seen befüllt. Da die Seen so abgelegen sind, ist das Aufstocken des Fischbestandes per Luft am effizientesten.