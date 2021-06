„Fliegendes“ Motorboot gleitet durch Venedig

Die Heckwellen der Motorboote sind für Gebäude in Venedig ein großes Problem, denn die Wellen klatschen an die Häuser und beschädigen mit den Jahren die Fassaden. Bei der Bootsmesse in Venedig wurden „fliegende“ Motorboote der Öffentlichkeit vorgestellt. Durch sog. „Foils“ wird das Elektroboot aus dem Wasser gehoben und dadurch entsteht keine Heckwelle. „Das Boot ist sehr stabil, es gleitet übers Wasser“, sagt Maria Rohmann, die das Boot Candela C-7 durch die Lagunenstadt gesteuert hat.