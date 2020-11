Florian Zerzer: „Deutschland und Österreich interessieren sich für unsere Testreihe“

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer, hatte bis zuletzt auf eine rege Teilnahme der Bevölkerung am Corona-Screening gehofft. Dass am Freitagvormittag, nach nur 2 Stunden, bereits über 24.000 Personen getestet wurden, sei ein riesiger Erfolg. Zerzer sagt, dass Länder wie Deutschland und Österreich, sich an der Testreihe interessieren und Beobachter geschickt haben.