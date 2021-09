Florida: Kinder finden Alligator im Gully

Dieser Alligator in Miami hatte sich offenbar verirrt. 2 Kinder entdeckten beim Ballspielen in ihrem Wohnviertel einen Alligator im Gully. Wie das Tier vom Sumpf in den rund 250 Meter entfernten Schacht kommen konnte ist unklar. Der Alligator wurde befreit und wieder in die Wildnis entlassen.