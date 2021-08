Flüchtlinge aus Afghanistan in Gossensaß angekommen

Nach der Machtübernahme der Taliban werden Menschen aus Afghanistan ausgeflogen und in Sicherheit gebracht. Im Zuge der Evakuierungen werden auch in Südtirol knapp 80 Personen aus Afghanistan aufgenommen. Es handelt sich dabei um Angehörige von Mitarbeitern der Botschaft und italienischer Unternehmen. Die Familienangehörigen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern italienischer Unternehmen und der Botschaft sind am heutigen Samstagmorgen gegen 6 Uhr in Gossensaß angekommen und werden dort ihre zehntägige Quarantäne verbringen. Anschließend werden sie über die staatlichen Begleitprogramme auf dem gesamten Staatsgebiet integriert. (Video: Ansa G. News)