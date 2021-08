Flughafen Kabul: Verzweifelte Mütter werfen Kinder über Absperrung

Aus Angst vor dem Terrorregime der Taliban wollen unzählige Afghanen das Land verlassen. Der Internationale Flughafen in Kabul ist das einzige Tor ins Ausland, dort warten Tausende auf einen internationalen Evakuierungsflug. Verzweifelte Mütter werfen ihre kleinen Kinder über die Stacheldraht-Absperrung, in der Hoffnung dass US-Soldaten die Kinder in ein Flugzeug bringen. Einige Kinder verletzten sich bei diesem Fluchtversuch am Stacheldraht und mussten verarztet werden.