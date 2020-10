Flugrettung Aiut Alpin Dolomites wird 30

Grund zum Feiern gibt es in Pontives in Gröden: Der Aiut Alpin Dolomites feiert seinen 30. Geburtstag. Als Privatinitiative ist die Flugrettung gestartet, mittlerweile ist sie eine tragende Säule im Rettungswesen in Südtirol. STOL gratuliert den Pionieren der Flugrettung.