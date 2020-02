Folgenschwerer Rodelunfall

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Seiser Alm ein schwerer Unfall. Gegen 10 Uhr wurde ein 6-jähriger Bub in der Nähe einer Fußgängerunterführung schwer verletzt aufgefunden. Das aus Litauen stammende Kind war mit einer Rodel über eine Begrenzung hinausgeraten und 4 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Bub hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.