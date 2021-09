„Forever Rock“ im Waltherhaus bringt junge Talente auf die große Bühne

Im Waltherhaus in Bozen sind die letzten Proben abgeschlossen, bevor das Musical „Forever Rock“ am heutigen Freitag Prämiere feiert. Das Stück – von Günther Unterkofler aus Jenesien geschrieben – erzählt die Geschichte einer Kneipe, deren glorreiche Zeiten lange vorüber sind. Und auch um Jack, der früher auf der Bühne des Lokals zuhause war, steht es nicht gut. Doch als seine ehemaligen Bandmitglieder plötzlich in der Stadt auftauchen, kommen alte Erinnerungen hoch, die Liebe zur Musik wird neu entflammt und das „Forever Rock“ zum Leben erweckt. Auf die Beine gestellt hat das Musical der Jugenddienst Bozen - Land, der junge Gesangs-, Schauspiel- und Tanztalente aus dem ganzen Land gecastet hat. Die rund 30 Jugendlichen singen auf der Bühne mit vollem Einsatz die besten Songs aus der Geschichte des Rock and Roll und zeigen zahlreiche ansehnliche Choreographien. STOL wirft für Sie einen Blick hinter die Kulissen, bevor die Aufführungen starten. Termine: 24., 25. und 26. September sowie 1., 2. und 3. Oktober.