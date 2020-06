FORST-Laster kippt um – Fahrer schwer verletzt

Schlimmer Unfall in Brixen: Ein mit Getränkekisten und Bierfässern beladener Dreiachser der FORST war am Montag gegen 13 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als er kurz vor der Pizzeria Harpf in der Mahr von der Straße abkam und gegen einen Wehrstein prallte.