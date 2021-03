Fragile Eiswelten: Frostberegnung erstmals eingesetzt

In der Nacht auf Freitag ist im Etschtal erstmals in diesem Jahr die Frostberegnung in den Obstwiesen eingesetzt worden. Die Landwirte waren in der Nacht auf den Beinen, um zu beregnen. Beim Gefrieren des verteilten Wassers wird auf den Pflanzen Kristallisationswärme freigesetzt, so dass in der Regel Blätter und Blüten vor Frostschäden bewahrt werden. Ziel ist es, die Pflanzen bei Frosteinbrüchen während der Vegetationsperiode zu schützen und dadurch spätere Ernteausfälle zu vermeiden.