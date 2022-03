In der ukrainischen Stadt Zhytomyr gibt es Klöster des Franziskanerordens. Bruder Christian war Provinzial der Franziskaner dort und lebt inzwischen in Rom. Vor Kurzem war er zu Besuch in der Ukraine, dann ist der Krieg ausgebrochen. Jetzt sitzt er im Kriegsgebiet fest – dokumentiert Schäden und organisiert Hilfe für die Bevölkerung.