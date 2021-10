Frau (49) stirbt bei Frontalcrash

Die 49-jährige Giorgia Sartori aus Molveno kam am Montag bei einem schrecklichen Verkehrsunfall in Zambana, auf der Straße zwischen dem Interporto und Mezzolombardo, der SP 235, ums Leben. Sie war mit ihrem Pkw frontal gegen einen Lkw gekracht. Der Frau hatte nicht den Hauch einer Chance, sie starb noch am Unfallort. Den Einsatzkräften bot sich - wie im Video zu sehen - ein Bild der Verwüstung. Credit: Paolo Pedrotti