Frau bringt im Flugzeug nach Hawaii ein Baby zur Welt

Freudige Überraschung im Delta-Flug von Utah nach Honolulu auf Hawaii. Bei der Passagierin Lavinia Mounga setzten in der 28. Schwangerschaftswoche die Wehen ein, zum Glück waren ein Arzt und eine Krankenschwester an Bord. 3 Stunden vor der Landung dann die Durchsage des Kapitäns: „Wir haben soeben ein Baby zur Welt gebracht.“ Die Kehrseite der Medaille: Die junge Mutter und ihr Baby wurden auf Hawaii in ein Krankenhaus gebracht. Weil die Mutter keine Krankenversicherung hat, läuft inzwischen eine Spendenaktion, damit die Frau die Krankenhausrechnung bezahlen kann.