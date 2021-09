Frauenmarsch in Bozen: „Südtirol wachrütteln“

Am Samstag hat auf dem Waltherplatz in Bozen der „Action Day Frauenmarsch – Donne in marcia“ stattgefunden. Es galt, ein Zeichen gegen Diskriminierung, Benachteiligung und Gewalt gegen Frauen zu setzen. „Südtirol wachrütteln“ lautete das Motto.