Frauenmord in Faenza: Video überführt Killer

Die Polizei von Faenza hat am Mittwoch den Ex-Mann von Ilenia Fabbri und einen Bekannten festgenommen. Die beiden Männer sollen der Auftraggeber und der Killer sein. Ilenia Fabbri war am 6. Februar in ihrer Wohnung in Faenza ermordet worden.