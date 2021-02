Frauenmord in Trient: Die Spurensicherung bei der Arbeit

Eine Bluttat erschüttert Trient: Die 42-jährige Deborah Saltori ist am Montagnachmittag in Cortesano, einer Fraktion von Trient, von ihrem Exmann, dem 39-jährigen Bauer Lorenzo Cattoni, mit einem Beil getötet worden. In den vergangenen Jahren sei Cattoni mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen Deborah Saltori ins Visier der Polizei geraten. Auch gegenüber einer früheren Partnerin soll er gewalttätig gewesen sein. Staatsanwaltschaft und Carabinieri ermitteln.