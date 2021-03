„Frecce Tricolori“ feiern 60. Geburtstag

Die „Frecce Tricolori“ sind das Aushängeschild der italienischen Luftwaffe. Die Kunstflugstaffel wurde am 1. März 1961 gegründet und zählt zu den besten Flugstaffeln der Welt. Überschattet wurde der Ruhm der „Frecce“ 1988 beim Flugtag in Ramstein (GER), als 3 Flugzeuge kollidierten und brennende Flugzeugteile in die Zuschauermenge stürzten. Die 3 Piloten und insgesamt 67 Zuschauer starben – mehr als 1000 Personen wurden verletzt.