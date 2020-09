Frei.Wild gehen mit „Planet voller Affen“ auf die Chartspitze los

Frei.Wild veröffentlichen mit „Planet voller Affen“ das erste Video aus dem neuen Album „Corona Tape II - Attacke ins Glück“. Der Slogan des Albums sei „Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben“, sagt Sänger Philipp Burger. Dass die erfolgreiche Brixner Band angesichts Corona nicht in Schockstarre verfallen ist, hat sie bereits im April mit dem Nummer 1-Album „Corona Quarantäne Tape“ bewiesen. Und der neues Song „Planet voller Affen“ zeigt, dass Frei.Wild auch beim Nachfolger „Attacke ins Glück“ in die Vollen gehen: Das Album „Attacke ins Glück - Corona Tape II“ ist am 2. September erschienen, und ist das 16. Studioalbum von Frei.Wild. Mit zehn Nr. 1 Platzierungen sowie zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen zählen die 2001 gegründeten Frei.Wild zu den der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands.