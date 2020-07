Frei.Wild goes USA: Neues Musikprojekt mit OC Choppers

Motorradknattern trifft auf Gitarrenakkord: Die legendären Orange County Choppers haben Musik für den Highway – mit ihrem Musikprojekt sorgt die US-amerikanische Motorradschmiede nun für Aufsehen. Am 7. August wird unter dem Namen „Brüder4Brothers“ ein Album mit dem Titel „Brotherhood“ erscheinen (Soulfood Music). Wie der Name bereits verrät, verbirgt sich eine Liaison der Orange County Choppers mit der Brixner Rockband Frei.Wild dahinter. Eine Zusammenarbeit, die auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutet, und doch haben beide Parteien Entscheidendes gemeinsam: Die Liebe für ungewöhnliche Wege, für eine freiheitsliebende Outlaw-Attitude und nicht zuletzt eine langjährige Freundschaft über zwei Kontinente hinweg. „Wir sind seit etlichen Jahren schon freundschaftlich verbunden und laden uns gegenseitig zu Veranstaltungen und Trips ein“, verrät Frei.Wild-Frontmann Philipp Burger, „und genau diese Freundschaft, gepaart mit jeder Menge erlebtem Spaß in den USA und Südeuropa, führte nun zum gemeinsamen Projekt namens „Brüder4Brothers“. Und dem dazugehörigen Debütalbum „Brotherhood“.“