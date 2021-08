Wenn ein Bayer dem Südtiroler Bergbauer hilft

Alex Huber aus Altötting in Bayern nutzt seinen Urlaub, um Bergbauern in Südtirol bei ihrer intensiven Arbeit unter die Arme zu greifen. STOL besuchte den engagierten Werkfeuerwehrmann auf dem Val-Verzuck-Hof in Matsch und sprach mit ihm, wie es dazu gekommen ist.