Frontalzusammenstoß in Meran fordert 2 Verletzte

Am frühen Dienstagabend hat sich in der Romstraße in Meran ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden 2 Personen verletzt. Die vielbefahrene Straße musste etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, die Carabinieri ermitteln. Aufnahmen: Video Aktiv Schnalstal