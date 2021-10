Funkelnde Kristalle in der Alpin Arena Schnals

Die Kaltfront der letzten Tage hat am Schnalstaler Gletscher für eine ordentliche Portion Neuschnee gesorgt. An der Bergstation Grawand (3212m) sind rund 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Ab Samstag sind die Lifte bis 16 Uhr geöffent, auch der Finail-Lift geht in Betrieb.