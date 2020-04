„Game over - Re-Start“: Virtueller Jugendkreuzweg 2020

Der beliebte Jugendkreuzweg am Karfreitagabend, der jedes Jahr vom Jugenddienst Bozen mit ehrenamtlichen Jugendlichen organisiert wird, fällt in diesem Jahr leider ins Wasser. Aber nicht ganz: 11 Jugendliche sind kreativ geworden und haben sich in Corona-Zeiten etwas Besonderes einfallen lassen. - Aufnahme: Jugenddienst Bozen