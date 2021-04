Ganz in Weiß: Starkes Hagelgewitter in Rom

Am Montag zwischen 13 und 14 Uhr ist über Rom ein heftiges Hagelgewitter niedergegangen. Binnen weniger Minuten waren die Straßen und Plätze weiß. Das Szenario erinnerte stark an den letzten Schneefall im Februar 2018 in Rom. Feuerwehren wurden zu überfluteten Kellern gerufen.