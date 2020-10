Ganz in Weiß: Wintereinbruch in den Dolomiten

In einigen Teilen Südtirols hat es am Wochenende ordentlich geschneit, die neue Woche beginnt tiefwinterlich. 50 Zentimeter Neuschnee gefallen sind u.a. auf der Rossalm in Prags und der Seiser Alm. 40 Zentimeter Neuschnee werden aus Obereggen und von den Rotwandwiesen in Sexten gemeldet.