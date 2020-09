Gardasee: Surfer in letzter Sekunde gerettet

Am Wochenende stürmte es am Gardasee heftig, dennoch trauten sich mehrere Surfer in die Fluten. Die Küstenwache musste deshalb mehrmals ausrücken. Besonders schwer hat es 2 Surfer getroffen: Sie konnten in letzter Sekunde aus dem Wasser gerettet werden. Das Rettungsboot brachte die Männer in den Hafen von Limone del Garda, wo einer der beiden den Rettungskräften übergeben werden musste.