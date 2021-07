Gardasee: TG1 zeigt bisher unveröffentlichtes Video vom Zusammenstoß

Im Fall des Bootsunglücks auf dem Gardasee in Italien hat die Nachrichtensendung TG1 ein Video ausgestrahlt, das den tödlichen Unfall zeigen soll. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera, ist zu sehen, wie das Motorboot zweier Münchener das kleine Boot eines italienischen Pärchens rammt und überfährt. Die beiden Italiener kamen infolge des Unfalls ums Leben. Wie berichtet sitzt einer der beiden Münchner in Brescia in U-Haft.