Gasexplosion in Verona: Wohnhaus evakuiert

Zu einer Gasexplosion ist es am Freitag um 8 Uhr in Verona gekommen. In einer Wohnung ist laut Angaben der Feuerwehr Methangas explodiert, wie es in vielen Wohnungen u.a. zum Kochen verwendet wird. Ein Mann wurde verletzt, das Haus wurde evakuiert.