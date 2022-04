Gastgarten-Regelung erzürnt so manchen Bozner Gastwirt

Lokalbetreiber in Bozen müssen den Außenbereich ihres Lokals umgestalten, falls sich dieser in der Nähe eines denkmalgeschützten Gebäudes befindet und dort für zu viel Ablenkung sorgt. Das Denkmalamt will für mehr Ordnung rund um die historischen Gebäude sorgen. Einigen Gastronomen ist die Vorschrift ein Dorn im Auge. Eine Lösung, die alle Parteien befriedigt, wird schon länger gesucht – vergebens.