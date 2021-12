Gefährliche Begegnung: Hund und Besitzerin treffen auf Bär

In Villalago in der Region Abruzzen ist es zu einer gefährlichen Begegnung zwischen einem Hund und einen Bären gekommen. Auf einer Forststraße trifft der Hund, der von seiner Besitzerin nicht an die Leine gebunden war, auf den Bären und beginnt das Großraubwild anzubellen. Die Besitzerin und ihr Hund kamen noch einmal mit dem Schrecken davon. Wie lokale Medien berichten soll es sich bei dem Bären um den 2 Jahre alten „Juan Carrito“ handeln, der bereits mit Menschen vertraut sein soll und deshalb nicht angegriffen habe. Mit einem anderen Bären hätte die Begegnung für den Hund und seine verantwortungslose Besitzerin in einer Tragödie enden können. Seit 2009 gibt es in Italien eine gesetzlich festgelegte allgemeine Leinenpflicht für Hunde. Diese gilt auch außerhalb der Ortschaften. Dass das Gesetz seine Berechtigung hat, zeigt das Video eindrucksvoll.