Gefährlicher Kick: Train-Surfing in Südtirol

Was für ein Wahnsinn: 2 maskierte Jugendliche filmten sich kürzlich beim sogenannten „Train Surfing“ auf der Zugstrecke in Richtung Meran. Unter dem Titel „Escaping Reality“, also Flucht vor der Realität, stellten sie das Video anschließend auf ihren Instagram-Account namens Free Kidz.