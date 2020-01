Gefälschte Luxusuhren für 15 Mio. Euro in Schwechat sichergestellt

Ein rekordverdächtiger Aufgriff in Sachen Produktpiraterie ist den Beamten des Zollamtes Eisenstadt am Flughafen Wien gelungen. Der Fund wurde am Freitag in Schwechat präsentiert. In einer Warensendung aus China entdeckten die Zöllner 869 gefälschte Luxusuhren im Originalwert von rund 15 Millionen Euro.