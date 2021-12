Gefilmt: Einbrecher auf Beutezug in Milland

In der Nacht auf Silvester hatte das Fotocenter Brixen in Milland ungebetene Gäste: Gegen 4 Uhr früh drangen Unbekannte in das Geschäft ein. "Gestohlen wurde nichts", sagt Andreas Piok, der Chef des Fotocenters. "Auch Schäden gibt es keine. Die Einbrecher haben wahrscheinlich Geld gesucht." Die Langfinger verließen nach ihrem ersten Beutezug das Geschäft, drangen dann in ein Büro über dem Fotocenter ein und kehrten dann wieder zurück. "Ich weiß nicht, was sie dann gesucht haben", betont Piok. Die Staatspolizei hat Ermittlungen aufgenommen: Sachdienliche Hinweise unter der Notrufnummer 112 sind natürlich willkommen.