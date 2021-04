„Gelbes Meer“: Die Rapsblüte in Umbrien

Die Region Umbrien ist auch bekannt als das „grüne Herz“ Italiens. In diesen Tagen zeigt sich die malerische Hügellandschaft in Mittelitalien knallgelb. Der Raps ist in Vollblüte und verwandelt die Felder in ein „gelbes Meer“. Raps ist bei der Fruchtfolge mit Getreide wichtig, da er Struktur und biologische Aktivität des Bodens fördert sowie mit dem Verbleib von Pflanzenteilen (Wurzeln, Stroh) auf dem Feld der Humusbildung dient. Außerdem sorgt er für eine gute Durchlüftung des Bodens.