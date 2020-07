Genderbericht: Gleichstellung durch gezielte Maßnahmen fördern

Die Gleichstellung der weiblichen und männlichen Bediensteten in der Landesverwaltung weiterhin fördern. Das ist das Ziel des Maßnahmenplans, der am Donnerstag vorgestellt wurde. In der Landesverwaltung gibt es einige Berufsbilder, die fast ausschließlich männlich, bzw. weiblich bekleidet sind. So sind über 90% des Kindergartenpersonals Frauen. Fahrer und Straßenwärter sind ausschließlich männlich.