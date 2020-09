Genua: Mädchen an Bushaltestelle von Lieferwagen-Ladung fast geköpft

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich Ende August in Bargagli bei Genua. An einer Staatsstraße wartete eine junge Frau an der Haltestelle auf den Bus. Ein Lieferwagen näherte sich, doch die Holzlatten auf der Ladefläche waren schlampig gesichert. Eine Latte ragte quer über das Fahrzeug hinaus und verletzte das Mädchen am Kopf. Nun wurde der Fahrer des Lieferwagens ausfindig gemacht, er muss sich u.a. wegen Fahrerflucht und Körperverletzung verantworten.